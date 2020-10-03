С абхазским колоритом: самые яркие кадры праздника урожая на Лыхнаште

В 2020 году праздник урожая на Лыхнаште пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Sputnik напоминает, как праздник отмечали в предыдущие годы.

Праздник урожая ежегодно проводился на исторической поляне в Лыхны. В нем участвовали более 20 сел Гудаутского района.

Все участники представляли урожай, выращенный крестьянами. Женщины готовили блюда национальной кухни: аиладж, ашә чашә (сыр в сыре – ред.), индейка по-абхазски, ачапа (колючка с орехом – прим.).

Мужчины предлагали молодое вино – амачар и мясо на вертеле. Практически все блюда готовятся прямо на глазах у гостей, поражая своей технологией приготовления.

Гости праздника могли попробовать блюда, которые готовили участники мероприятия, а также увидеть уникальные предметы абхазского быта.

В рамках Лыхнашты наездники состязлись в верховой езде, а лучники - в стрельбе, хореографические и вокальные ансамбли представляли свои концертные программы.

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