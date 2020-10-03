С 5 октября, согласно распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, в республике вступают в силу ряд ограничительных мер. Запрещены массовые, торжественные и корпоративные мероприятия.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Праздник урожая на Лыхнаште отменили из-за пандемии коронавируса, об этом на радио Sputnik рассказал заместитель главы района Гудауты Темур Возба.

"Лыхнашта - одно из самых ярких событий района. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса мы решили отменить праздник. В администрации района провели совещание с участием представителей сел и пришли к тому, что в этом году не стоит проводить праздник Лыхнашта, учитывая какие риски может нести массовое событие. Праздник мы проведем тогда, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится", - пояснил Возба.

Историческая поляна Лыхнашта — традиционное место проведения национальных празднований, выставок народных ремесел, концертов, национальных конно-спортивных соревнований.

Праздник урожая ежегодно проводили на Лыхнаште. В нем принимали участие до 20 сел Гудаутского района. Все участники представляли урожай, выращенный крестьянами.

Гости праздника могли попробовать блюда, которые готовили участники мероприятия, а также увидеть уникальные предметы абхазского быта.

В рамках Лыхнашты наездники состязались в верховой езде, а лучники - в стрельбе, хореографические и вокальные ансамбли представляли свои концертные программы.

С 5 октября в Республике Абхазия вводятся новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

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