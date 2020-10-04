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Конфликт в Карабахе и коронавирус в мире: самые яркие фото недели

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© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
An ethnic Armenian soldier fires an artillery piece during fighting with Azerbaijan's forces in the breakaway region of Nagorno-Karabakh, in this handout picture released September 29, 2020.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/04/1031048003.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201004/1031048950.html

Последняя неделя ознаменовалась обострением конфликта в Нагорном Карабахе, коронавирус не отступает, Америка готовится к выборам, в Мехико протестуют - смотрите, чем запомнились эти дни в фотоленте Sputnik.

Весь мир наблюдает за разрешением ситуации в Нагорном Карабхахе. Стороны сообщают о жертвах среди военных и мирного населения. 

В то же время не сдает позиций коронавирус. Во многих странах все еще соблюдается масочный режим и не отступает угроза. 

В Абхазии отметили День Победы концертом, но без парада из-за коронавируса. 

Чем запомнилась уходящая неделя - смотрите в фотоленте Sputnik. 


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