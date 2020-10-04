Конфликт в Карабахе и коронавирус в мире: самые яркие фото недели

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Последняя неделя ознаменовалась обострением конфликта в Нагорном Карабахе, коронавирус не отступает, Америка готовится к выборам, в Мехико протестуют - смотрите, чем запомнились эти дни в фотоленте Sputnik.
Весь мир наблюдает за разрешением ситуации в Нагорном Карабхахе. Стороны сообщают о жертвах среди военных и мирного населения.
В то же время не сдает позиций коронавирус. Во многих странах все еще соблюдается масочный режим и не отступает угроза.
В Абхазии отметили День Победы концертом, но без парада из-за коронавируса.
Чем запомнилась уходящая неделя - смотрите в фотоленте Sputnik.