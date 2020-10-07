Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с днем рождения

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщается на сайте главы государства.

Бжания отметил, что Путин как "национальный лидер, на протяжении многих лет отстаивающий интересы России, укрепляющий ее международное влияние, снискал уважение и авторитет многих миллионов соотечественников не только в России, но и за ее пределами".

"Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами, что будет служить прочным фундаментом для будущих поколении наших граждан", - говорится в поздравлении.

Президент Абхазии пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.

Читайте также: