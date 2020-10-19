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Мобильная помощь: российский антиковидный госпиталь в Абхазии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (889)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Военнослужащие мобильного госпиталя Минобороны России прибыли в Сухум рано утром 19 октября из города Буденновска Ставропольского края, преодолев расстояние 800 километров.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201019/1031128318/Mobilnaya-pomosch-rossiyskiy-antikovidnyy-gospital-v-Abkhazii.html

Мобильный госпиталь Министерства обороны России прибыл в Абхазию в понедельник 19 октября.

Мобильный госпиталь Министерства обороны России был направлен в Абхазию для помощи в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Специалисты госпиталя прибыли в Абхазию из города Будденовск Ставропольского края. В составе - 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Мобильный госпиталь сможет при необходимости принять до 150 пациентов, больные будут размещены в номерах третьего корпуса гостиницы "Айтар", а в пневмокаркасных модулях будет организован приемный пункт, лаборатория и рентген-кабинет.

Прием пациентов в госпитале начнется с 20 октября.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (889)

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Мобильная помощь: российский антиковидный госпиталь в Абхазии
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