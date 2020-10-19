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Помощь подоспела: как в Абхазии развернули российский мобильный госпиталь

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (889)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201019/1031129146/Pomosch-podospela-kak-v-Abkhazii-razvernuli-rossiyskiy-mobilnyy-gospital-.html

Мобильный госпиталь оснащен всем необходимым: аппаратами ИВЛ, УЗИ, рентгенографическим аппаратом, анализаторами крови. На месте будут проводить и ПЦР-диагностику.

19 октября в Абхазию прибыли военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России.

Госпиталь для лечения больных COVID-19 развернули на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме.

В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости в нем могут принять до 150 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (889)

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Помощь подоспела: как в Абхазии развернули российский мобильный госпиталь
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