Помощь подоспела: как в Абхазии развернули российский мобильный госпиталь

Мобильный госпиталь оснащен всем необходимым: аппаратами ИВЛ, УЗИ, рентгенографическим аппаратом, анализаторами крови. На месте будут проводить и ПЦР-диагностику.

19 октября в Абхазию прибыли военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России.

Госпиталь для лечения больных COVID-19 развернули на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме.

В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости в нем могут принять до 150 человек.

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