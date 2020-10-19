Помощь подоспела: как в Абхазии развернули российский мобильный госпиталь

19 октября в Абхазию прибыли военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России.
Госпиталь для лечения больных COVID-19 развернули на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме.
В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости в нем могут принять до 150 человек.
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