Горячий туман: российские военные дезинфицируют объекты в Абхазии

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России приступили к дезинфекции социальных объектов в Абхазии, работы начались с Центрального рынка Сухума.

В мероприятиях задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота 19 октября прибыла в Абхазию с Крымского полуострова, преодолев более 800 километров.

В планах на 21 октября спецобработка инфекционной больницы, сборного призывного пункта, архива и генштаба Минобороны Абхазии – более 50 тысяч квадратных метров различных поверхностей. Кроме этого, российские военные обработают дороги общего пользования.

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