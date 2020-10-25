Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу

Финал чемпионата по футболу Абхазии состоялся в воскресенье 25 октября. На поле встретились сухумский "Нарт" и "Афон" из Нового Афона.

В Абхазии состоялась финальная игра чемпионата по футболу, в которой встретились столичный клуб "Нарт" и новоафонский "Афон". Для чемпионства "Нарту" была необходима только победа, так как при проигрыше или ничьей победу одержала бы гудаутская "Рица".

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу "Нарта". На пятой минуте гол забил футболист Агрба Тимур, он же стал автором второго гола на 60-й минуте.

Несмотря на неоднократные попытки, афонской команде не удалось забить ни одного гола. На 71-й минуте в ворота афонцев попал мяч от Алана Квициния, игра закончилась со счетом 3:0.

По итогам чемпионата "серебро" досталось гудаутской "Рице", а третье место заняла сухумская команда "Динамо".

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Сухумский "Нарт" стал чемпионом Абхазии по футболу>>