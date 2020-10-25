Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу

В Абхазии состоялась финальная игра чемпионата по футболу, в которой встретились столичный клуб "Нарт" и новоафонский "Афон". Для чемпионства "Нарту" была необходима только победа, так как при проигрыше или ничьей победу одержала бы гудаутская "Рица".
Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу "Нарта". На пятой минуте гол забил футболист Агрба Тимур, он же стал автором второго гола на 60-й минуте.
Несмотря на неоднократные попытки, афонской команде не удалось забить ни одного гола. На 71-й минуте в ворота афонцев попал мяч от Алана Квициния, игра закончилась со счетом 3:0.
По итогам чемпионата "серебро" досталось гудаутской "Рице", а третье место заняла сухумская команда "Динамо".
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