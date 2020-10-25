Сухумский "Нарт" стал чемпионом Абхазии по футболу

Финал Чемпионата Абхазии по футболу, где встретились команды "Нарт" (Сухум) и "Афон" (Новый Афон), состоялся в Новом Афоне в воскресенье 25 октября.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский футбольный клуб "Нарт" стал чемпионом Абхазии по футболу, обыграв футбольный клуб "Афон", сообщил Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Виталий Федоренко.

Сухумский клуб обыграл новоафонскую команду со счетом 3:0 в последнем туре Чемпионата Абхазии по футболу.

"Нарт" устраивала только победа, потому что в случае ничьи или проигрыша в чемпионате первое место одержала бы гудаутская "Рица", поэтому команда приехала, настроенная на игру", - отметил Федоренко.

Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу "Нарта", первым на пятой минуте гол забил футболист Тимур Агрба, который забил и второй гол на 60-й минуте. На 71-й минуте гол забил Алан Квициния.

Финал чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Финал чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Финал чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Финал чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Финал чемпионата Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Финал чемпионата Абхазии по футболу

Во втором тайме судья принял решение удалить игрока сухумской команды Астамура Джинджолия и "Нарт" продолжал игру вдесятером.

"Но все же команда стала навязывать игру "Афону" и в этом количестве забила один, а потом и второй гол", - добавил Федоренко.

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По итогам чемпионата "серебро" досталось гудаутской "Рице", а третье место заняла сухумская команда "Динамо".