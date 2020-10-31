Вечный Бонд: памяти Шона Коннери

Британский актер Шон Коннери скончался в субботу 31 октября в возрасте 90 лет. Он является лауреатом премии "Оскар" и трех "Золотых глобусов". Sputnik подготовил подборку фотографий знаменитого актера.

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Начал актерскую карьеру в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Он также занимался футболом и бодибилдингом.

Актер сыграл более чем в 70 фильмах, однако популярность ему принесла роль агента MI6 — персонажа романов Яна Флеминга Джеймса Бонда. Коннери снялся в шести частях бондианы.

В то же время профессиональные награды ему принесли другие работы. В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998-м за вклад в киноискусство.

В июле 2000 года королева Великобритании Елизавета II посвятила Шона Коннери в рыцари.

Британский актер Шон Коннери скончался в субботу 31 октября в возрасте 90 лет.

Читайте также: