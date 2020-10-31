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Первый Джеймс Бонд: ушел из жизни актер Шон Коннери

© AFP 2019 / Frazer Harrison
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Sputnik Абхазия
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Шон Коннери является лауреатом премии "Оскар" и "Золотого глобуса" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего актер был удостоен тремя "Золотыми глобусами".

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Британский актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

"Игравший Джеймса Бонда легендарный актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет", — написало издание.

Причина смерти не указывается.

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Начал актерскую карьеру в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Он также занимался футболом и бодибилдингом.

© AFP 2019 / VALERY HACHE
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Актер сыграл более чем в 70 фильмах, однако популярность ему принесла роль агента MI6 — персонажа романов Яна Флеминга Джеймса Бонда. Коннери снялся в шести частях бондианы.

В то же время профессиональные награды ему принесли другие работы. В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998-м за вклад в киноискусство.
В июле 2000 года королева Великобритании Елизавета II посвятила Шона Коннери в рыцари.

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