Волевая победа: финал Кубка Абхазии по футболу

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо" в воскресенье 1 ноября. В решающем противостоянии сошлись гудаутская "Рица" и "Гагра".

Матч на стадионе "Динамо" в Сухуме вызвал интерес у любителей футбола, несмотря на то, что стадион не был заполнен, западная трибуна не пустовала. Последняя игра сезона получилась интересной. В первом тайме гудаутская "Рица" открыла счет, Алмас Вардания воспользовался своим шансом – 1:0.

После перерыва "Гагра" сумела отыграться, гол забил вышедший на замену Георгий Дгебуадзе. К концу матча победный гол забил гагрский футболист Никита Ашуба. Таким образом, "Гагра" одержала волевую победу – 2:1.

Кубок победителя команде "Гагра" вручил первый заместитель председателя Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Карчава. Лучшим игроком матча был признан Георгий Дгебуадзе.

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