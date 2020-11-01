"Гагра" выиграла Кубок Абхазии по футболу

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо" в воскресенье 1 ноября. В решающем противостоянии сошлись гудаутская "Рица" и "Гагра". О том, как проходила принципиальная игра, читайте в материале Sputnik.

В финал Кубка "Рица" вышла, обыграв со счетом 2:0 очамчырский "Ерцаху", а "Гагра" в свою очередь одержала победу над командой "Афон" – 4:2.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Матч за Кубок

Чтобы посмотреть завершающий матч футбольного сезона, на стадион "Динамо" пришли немало поклонников игры. С самого начала встречи "Рица" и "Гагра" стали показывать активный футбол, лучше это удавалось делать гагрцам, которые больше владели мячом и создавали неплохие моменты у ворот соперника.

В результате одной из атак, мяч после удара футболиста "Гагры" пролетел рядом со стойкой ворот "Рицы". Но при этом счет открыли гудаутцы: Алмас Вардания под 18-м номером пробил по центру, завершая комбинацию партнеров по команде. Мяч после удара попал в защитника, изменил направление и влетел в левый от вратаря угол – 1:0.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между командами "Рица" и "Гагра" © Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между командами "Рица" и "Гагра" © Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между командами "Рица" и "Гагра" © Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между командами "Рица" и "Гагра" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между командами "Рица" и "Гагра"

После забитого гола, ситуация на поле изменилась, "Рица" стала больше контролировать мяч, у "Гагры" уже не было того преимущества, которое наблюдалось в начале игры. Но несмотря на это, гагрские футболисты предпринимали попытки сравнять счет, за десять минут до конца первого тайма, счет мог бы стать равным, но удар с близкого расстояния оказался неточным.

Решающий тайм

В чемпионате Абхазии по футболу, который завершился 25 октября, "Рица" заняла второе место, набрав 30 очков в 12 матчах. Столько же очков на счету у сухумского "Нарта", который стал чемпионом по дополнительным показателям.

Упустив звание лучшей команды чемпионата, "Рица" была полна решимости завоевать Кубок страны по футболу.

При этом "Гагра" не собиралась сдаваться, в начале второй половины игры, футболисты организовали выпад на ворота соперника, атака завершилась ударом с близкого расстояния, но вратарь "Рицы" был начеку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Победитель чемпионата Абхазии по футболу, команда "Гагра"

Голкипер гудаутской команды спас свою команду и за 15 минут до конца матча, отбив опасный удар в правый нижний угол ворот.

Однако, через несколько минут "Гагре" все же удалось сравнять счет, мяч забил Георгий Дгебуадзе – 1:1.

В самой концовке матча гагрский футболист Никита Ашуба вывел свою команду вперед – 2:1. Этот счет сохранился до конца матча.

Лучшим игроком финального матча был назван игрок "Гагры" Георгий Дгебуадзе.

Изначально в розыгрыше Кубка Абхазии по футболу принимали участие восемь команд: "Нарт", "Динамо", "Ерцаху", "Рица", "Афон", "Самурзакан", "Гагра" и "Садз".

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