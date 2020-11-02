Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир.

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 85. Ранее сообщалось о 83 погибших и 962 пострадавших.

В больницах находятся 220 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах восьми разрушенных зданий в Измире.

Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

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