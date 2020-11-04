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Уличный перформанс и концерт Леди Гаги: как проходили выборы президента США

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  • Доска с именами кандидатов во время голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
  • Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
  • Президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании в Мичигане.
  • Сторонники Дональда Трампа во время его выступления в Мичигане.
  • Избирательный бюллетень для голосования на президентских выборах США.
  • Певица Леди Гага на концерте во время предвыборной кампании Джо Байдена в Пенсильвании.
  • Кандидат в президенты США Джо Байден в маске на митинге во время предвыбоной кампании в Пенсильвании.
  • Голосование на президентских выборах США в Лос-Анджелесе.
  • А после голосования можно и селфи сделать.
© AFP 2019 / Joseph Prezioso
Доска с именами кандидатов во время голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
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Sputnik Абхазия
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Даже на финальных метрах предвыборной гонки за пост президента США страсти не утихают. Каждый кандидат уверен в своей безоговорочной победе и поражения принимать не собирается.

В завершение кампании особое внимание оба кандидата решили уделить "колеблющимся штатам", таким как Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Висконсин.

Ни один из претендентов на Белый дом не пользуется там таким доверием, которое могло бы гарантировать "нежное" голосование выборщиков.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.

По завершении голосования Дональд Трамп выступил с заявлением и сказал, что победил на выборах.

"Честно говоря, мы выиграли эти выборы", - сказал он, выступая в Белом доме.

Ранее кандидат демократов в президенты США Джо Байден заявил, что уверен в победе на выборах.

"Сохраняйте веру, мы победим (на выборах)", - сказал Байден, выступая в Делавэре.

© Sputnik / Нина Зотина
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Он добавил, что результаты президентских выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".

"Я верю, что мы на пути к выигрышу этих выборов", - подчеркнул Байден.

Предполагается, что предстоящие выборы могут стать рекордными по числу участвующих избирателей. Многие еще до 3 ноября воспользовались своим избирательным правом досрочно. Уже в понедельник количество проголосовавших заранее значительно превысило аналогичный показатель на выборах в 2016 году. 


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Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
Уличный перформанс и концерт Леди Гаги: как проходили выборы президента США
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