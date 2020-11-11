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"Новая эра": презентация Apple

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© REUTERS / Apple Inc.
Джон Тернус во время презентации Apple в Калифорнии.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201111/1031267793.html

компания Apple на третьей осенней презентации 2020 года представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon.

Глава Apple Тим Кук лично продемонстрировал новинки во время прямой трансляции.

В Apple называют Mac на своих процессорах M1 "новой эрой".

Восьмиядерный чипсет выполнен по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). В Apple обещают, что энергопотребление платформы будет намного ниже, чем у аналогов. Например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов.

Графический ускоритель, который будет использоваться в Mac, получил также восемь ядер. 

Первыми компьютерами на новой платформе стали 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также неттоп Mac mini.

MacBook Air обойдется от 999 долларов (примерно 76 000 рублей по текущему курсу), Mac mini — 699 долларов (53 000 рублей), MacBook Pro — 1299 долларов (99 000 рублей). Компьютеры поступят в продажу уже на следующей неделе.


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