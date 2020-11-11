"Новая эра": презентация Apple

компания Apple на третьей осенней презентации 2020 года представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon.

Глава Apple Тим Кук лично продемонстрировал новинки во время прямой трансляции.

В Apple называют Mac на своих процессорах M1 "новой эрой".

Восьмиядерный чипсет выполнен по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). В Apple обещают, что энергопотребление платформы будет намного ниже, чем у аналогов. Например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов.

Графический ускоритель, который будет использоваться в Mac, получил также восемь ядер.

Первыми компьютерами на новой платформе стали 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также неттоп Mac mini.

MacBook Air обойдется от 999 долларов (примерно 76 000 рублей по текущему курсу), Mac mini — 699 долларов (53 000 рублей), MacBook Pro — 1299 долларов (99 000 рублей). Компьютеры поступят в продажу уже на следующей неделе.