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Встреча Путина и Бжания, конец войны в Карабахе и протесты в Армении: фото недели

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© Sputnik / Iliya Pitalev
Местный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201114/1031280819.html

Прекращение огня в Нагорном Карабахе, протесты в Ереване, встреча президентов России и Абхазии и другие события привлекли объективы камер на уходящей неделе.

Главы России, Армении и Азербайджана достигли договоренностей по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Военные действия заверились 10 ноября. 

После того, как были объявлены условия трехстороннего соглашения, в Армении начались акции протеста, митингующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 

В четверг 12 ноября в Сочи состоялась встреча президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжания. Переговоры длились около трех часов. 

Чем запомнилась уходящая неделя - смотрите в фотоленте. 


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Встреча Путина и Бжания, конец войны в Карабахе и протесты в Армении: фото недели
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