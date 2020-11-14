Встреча Путина и Бжания, конец войны в Карабахе и протесты в Армении: фото недели

Прекращение огня в Нагорном Карабахе, протесты в Ереване, встреча президентов России и Абхазии и другие события привлекли объективы камер на уходящей неделе.

Главы России, Армении и Азербайджана достигли договоренностей по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Военные действия заверились 10 ноября.

После того, как были объявлены условия трехстороннего соглашения, в Армении начались акции протеста, митингующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В четверг 12 ноября в Сочи состоялась встреча президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжания. Переговоры длились около трех часов.

Чем запомнилась уходящая неделя - смотрите в фотоленте.