Встреча Путина и Бжания, конец войны в Карабахе и протесты в Армении: фото недели

Главы России, Армении и Азербайджана достигли договоренностей по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Военные действия заверились 10 ноября.
После того, как были объявлены условия трехстороннего соглашения, в Армении начались акции протеста, митингующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В четверг 12 ноября в Сочи состоялась встреча президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжания. Переговоры длились около трех часов.
Чем запомнилась уходящая неделя - смотрите в фотоленте.