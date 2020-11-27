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Покидая Карабах: жители разбирают и сжигают дома и увозят с собой умерших родственников

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© Sputnik / Valeriy Melnikov
Местные жители возле горящего дома в поселке Карегах.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201127/1031360191.html

Согласно заявлению о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, Лачинский район до 1 декабря 2020 года возвращается Азербайджану.

Ситуация в непризнанной НКР обострилась 27 сентября 2020 года. 45-дневная война завершилась 10 ноября трехсторонним соглашением о полном перемирии между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

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Покидая Карабах: жители разбирают и сжигают дома и увозят с собой умерших родственников
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