Волшебная зима: завораживающие картины первого снега в разных странах мира

Первый снег в горах Абхазии выпадает, как правило, еще до начала календарной зимы. Так и в этом году, в урочище Ауадхара снег пошел 2 ноября, на Рице - 19 ноября. Завораживающие снежные кадры со всего мира смотрите в фотоленте Sputnik.