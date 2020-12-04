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Волшебная зима: завораживающие картины первого снега в разных странах мира

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Зимнее озеро Рица по-особенному красиво, увидеть эту красоту приезжают как местные жители, так и туристы. Иногда, уже глубокой зимой, поверхность озера полностью замерзает.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/04/1031400659.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201204/1031400482.html

Первый снег в горах Абхазии выпадает, как правило, еще до начала календарной зимы. Так и в этом году, в урочище Ауадхара снег пошел 2 ноября, на Рице - 19 ноября. Завораживающие снежные кадры со всего мира смотрите в фотоленте Sputnik.


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Волшебная зима: завораживающие картины первого снега в разных странах мира
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