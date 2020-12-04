Волшебная зима: завораживающие картины первого снега в разных странах мира

Первый снег в горах Абхазии выпадает, как правило, еще до начала календарной зимы. Так и в этом году, в урочище Ауадхара снег пошел 2 ноября, на Рице - 19 ноября. Завораживающие снежные кадры со всего мира смотрите в фотоленте Sputnik.
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Осень - любимая многими и красивейшая пора в Абхазии. Это время "золотых" пейзажей, вкусных фруктов и теплого ласкового солнца. В последний день осени 2020 года Sputnik собрал для читателей фотоленту.
Рыбалка – одно из главных увлечений для многих жителей Абхазии, ей увлекаются люди самых разных возрастов.
Ассоциация педагогов Абхазии создается для обмена опытом, проработки консолидированный позиции по решению проблем в образовании.
Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в ноябре 2020 года сотрудники ГАИ Абхазии составили 5 779 протоколов за различные нарушения ПДД.
В Общественной палате 3 декабря Абхазии состоялось заседание с участием президента и вице-президента страны.
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