Топ событий 2020 года

Уходящий 2020-й год запомнится прежде всего пандемией коронавирусной инфекции, которая охватила большинство стран мира и внесла коррективы во все стороны жизни. Но в этот период происходило еще много значительных событий, некоторое из них смотрите в фотоленте Sputnik.
Строгая красота зимней КарелииСтрогая красота зимней КарелииСтрогая красота зимней КарелииСтрогая красота зимней Карелии
14 декабря отмечается Международный день обезьян. Праздник появился случайно благодаря американскому художнику Кейси Сорроу, который в 2000 году сделал пометку в календаре друга об обезьяньем празднике.
Уходящий год ознаменовался многими резонансными для всего мира событиями. Смотрите кадры из фотоленты Sputnik и вспомните каким был 2020-й год.
В Международный день гор информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с горными пейзажами республики.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 7602 . Выздоровели 5655 человек, 101 летальный случай.
Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия совершил рабочую поездку в Гудаутский ковидный центр, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях Абхазии, штраф за нарушение установленного порядка потребления электроэнергии и самовольное подключение к электросетям составляет 1200 рублей.
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