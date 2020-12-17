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Топ событий 2020 года

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© AP Photo / AFAD
Турецкие спасатели вытаскивают ребенка из под обломков после землетрясения в Измире.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/09/1031432303.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201217/1031432564.html

Уходящий 2020-й год запомнится прежде всего пандемией коронавирусной инфекции, которая охватила большинство стран мира и внесла коррективы во все стороны жизни. Но в этот период происходило еще много значительных событий, некоторое из них смотрите в фотоленте Sputnik.


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