Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью

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2020-й год во всем мире прошел под знаменем борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которая возникла в китайской провинции Ухань. Спустя год эпицентр возникновения COVID-19 снова живет полной жизнью.
Китаю удалось оперативно сдержать распространение инфекции благодаря высокой способности к социальной мобилизации.
Население поддержало и строго соблюдало меры карантина и резкого ограничения мобильности. Благодаря этому уже к апрелю распространение инфекции в основном удалось остановить, и КНР переключилась на борьбу с "импортными" случаями заражения.