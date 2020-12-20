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Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью

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© REUTERS / Aly Song
Паром пересекает реку Янцзы год спустя после вспышки COVID-19 в Ухане.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/14/1031491161.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201220/1031491942.html

2020-й год во всем мире прошел под знаменем борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которая возникла в китайской провинции Ухань. Спустя год эпицентр возникновения COVID-19 снова живет полной жизнью.

Китаю удалось оперативно сдержать распространение инфекции благодаря высокой способности к социальной мобилизации.

Население поддержало и строго соблюдало меры карантина и резкого ограничения мобильности. Благодаря этому уже к апрелю распространение инфекции в основном удалось остановить, и КНР переключилась на борьбу с "импортными" случаями заражения.


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