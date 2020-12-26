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За семь дней до Нового года: самые яркие фото недели

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Диспетчерская "Черноморэнерго"
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/16/1031502188.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201226/1031526671.html

Самые яркие фото недели - в фотоленте Sputnik. Католики в разных уголках мира отпраздновали Рождество, на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. В Абхазии неделя ознаменовалась большими перебоями в подаче света, а также проблемами с водоснабжением в Сухуме.

В мире свирепствует пандемия коронавируса, его новый штамм был обнаружен в Великобритании. Страна оперативно закрыла авиасообщение, а всех, кто везет грузы через границу Соединенного Королевства тщательно проверяют на наличие инфекции. Но даже несмотря на трудности с COVID-19, католики по всему миру уже отпраздновали Рождество. А для Абхазии  эта предновогодняя неделя ознаменовалась трудностями с подачей электроэнергии и большими перебоями с водой в столице республики - городе Сухуме.


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