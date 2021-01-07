Православные христиане празднуют Рождество

Более 300 миллионов человек по всему миру 7 января отмечают один из главных церковных праздников. Праздник Рождества, по учению церкви, символизирует примирение человека с Богом

В ночь на 7 января Рождество отмечают четыре из 15 православных церквей — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Кроме них в этот день Рождество празднуют афонские монастыри, живущие по юлианскому календарю, а также часть протестантов.

В то же время некоторые православные отмечают Рождество в ночь на 25 декабря, как и католики. Разные даты Рождества (25 декабря или 7 января) объясняются только разными системами летоисчисления - григорианским и юлианским календарями.

Перед Рождеством верующие соблюдают строгий сорокадневный пост, он продолжается шесть недель, с 28 ноября по 6 января включительно. В сочельник принято готовить традиционное блюдо из вареной пшеницы или риса с медом — сочиво. По традиции верующие воздерживаются от другой пищи вплоть до наступления Рождества. Рровно в полночь в храмах начинается торжественное богослужение.

В этом году Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. А премьер-министр России Михаил Мишустин - собор Святого Архистратига Михаила в Сочи.

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