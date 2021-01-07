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Такие обстоятельства: Ашуба о традициях Рождества у абхазов

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210107/1031574515/Takie-obstoyatelstva-Ashuba-o-traditsiyakh-Rozhdestva-u-abkhazov-.html

Директор АбИГИ, этнолог Арда Ашуба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как в Абхазии принято отмечать 7 января и откуда появилась традиция зажигать свечу, а также накрывать стол для усопших.

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Такие обстоятельства: Ашуба о традициях Рождества у абхазов

Арда Ашуба отметил, что для абхазов Рождество является великим праздником.

"Это подчеркивает, что мы древний христианский народ. У каждого народа есть особенности празднования Рождества. С 6 на 7 января по новому стилю абхазы ставили свечу у подоконника или у входа возле двери, что горела почти до полуночи. Это означало, что сегодня должен родиться Спаситель мира и они готовы принимать младенца с матерью. А уже 7 января заканчивается пост. Абхазы уважительно относились к своей религии и религии соседей, они не ели мясное, молочное. Теперь они готовы всех принимать в дом, есть мясо, все, чем богаты. Обязательно люди готовились к празднику", - рассказал ученый.

О других особенностях празднования Рождества абхазами слушайте в аудиофайле.

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