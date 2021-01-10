Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид

Буря "Филомена" обрушилась на Пиренейский полуостров в четверг, принеся с собой снег, дожди, порывы ветра — в зависимости от региона.

Мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками "историческим", парализовал Мадрид.

Из-за снега полностью остановлено железнодорожное сообщение — как пригородное, так и дальнего следования. В городе прекращено движение автобусов, на некоторых линиях метро также задержки.

Власти столицы убедительно просят местных жителей не выезжать на автомобилях, делать это можно только в случае крайней необходимости и с цепями. Кроме того, мэр города Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился к горожанам с просьбой не выходить из дома.

Военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются спасением водителей, которые не могут выбраться из-за снежных заносов. За ночь получили помощь около ста водителей.

Мэр Мадрида заявил, что это самый сильный снегопад в городе за 80 лет. Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало снежную бурю "беспрецедентной с начала этого века".

Все культурные и развлекательные мероприятия отменены, не будет и сбора мусора из-за опасности, что машины может занести.

Запрещено движение грузового транспорта во всем сообществе Мадрид.

Сложная ситуация и в других центральных районах Испании. В Толедо, который был парализован еще накануне, к очистке улиц от снега также привлечены военные.

Затруднение движения на сотнях дорог страны, десятки полностью закрыты.

Буря "Филомена" обрушилась на Пиренейский полуостров в четверг, принеся с собой снег, дожди, порывы ветра — в зависимости от региона. В десяти провинциях, включая Мадрид, Таррагону, Валенсию, Сарагосу, введен красный уровень опасности. В 19 провинциях действует оранжевый уровень.