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Снова Китай: массовое тестирование на COVID-19 из-за новых случаев заражения

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© REUTERS / Tingshu Wang
Люди в масках на улице Пекина.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0b/1031598874.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210111/1031599371.html

В понедельник 11 января в Китае наблюдался самый большой ежедневный рост числа случаев коронавируса за пять месяцев.

Новые случаи заражения были зафиксированы в провинции Хэбэй около Пекина. Люди снова массово начали проходить тестирование на коронавирус. 

Год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.


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