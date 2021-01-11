Снова Китай: массовое тестирование на COVID-19 из-за новых случаев заражения

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В понедельник 11 января в Китае наблюдался самый большой ежедневный рост числа случаев коронавируса за пять месяцев.
Новые случаи заражения были зафиксированы в провинции Хэбэй около Пекина. Люди снова массово начали проходить тестирование на коронавирус.
Год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.