Снова Китай: массовое тестирование на COVID-19 из-за новых случаев заражения

В понедельник 11 января в Китае наблюдался самый большой ежедневный рост числа случаев коронавируса за пять месяцев.

Новые случаи заражения были зафиксированы в провинции Хэбэй около Пекина. Люди снова массово начали проходить тестирование на коронавирус.

Год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.