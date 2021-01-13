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Морозы и снегопады в разных странах

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© REUTERS / Kim Hong-Ji
Девушки фотографируют снегопад в Сеуле.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0d/1031625733.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210113/1031626411.html

Волшебная, снежная, холодная... О том, какая бывает зима в разных странах, смотрите в нашей фотоленте.

Январь - середина зимы, и во многих странах самый снежный и морозный месяц.

Кто-то наслаждается заснеженными деревьями, а кто-то застревает в пробке на трассе из-за бурь.

В любом случае, в этом есть что-то волшебное.

Смотрите нашу фотоленту!


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