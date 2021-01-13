Морозы и снегопады в разных странах

Волшебная, снежная, холодная... О том, какая бывает зима в разных странах, смотрите в нашей фотоленте.

Январь - середина зимы, и во многих странах самый снежный и морозный месяц.

Кто-то наслаждается заснеженными деревьями, а кто-то застревает в пробке на трассе из-за бурь.

В любом случае, в этом есть что-то волшебное.

Смотрите нашу фотоленту!