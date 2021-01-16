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Музы великих: "Битлз" и их женщины

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© AP Photo
Член группы "Битлз" Ринго Старр с женой Морин и сыном.
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Sputnik Абхазия
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Всемирный день "Битлз" отмечают ежегодно 16 января. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

Легендарная ливерпульская четверка стала кумирами миллионов людей во всем мире. "Битлз" перевернули мир музыки, оставили глубочайший след в истории, альбомы музыкантов продавались и продаются огромными тиражами. 

Первое выступление группы The Beatles в Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав команды в этот вечер выглядел следующим образом: Леннон – Харрисон – Маккартни, а также Стюарт Сатклифф, игравший на бас-гитаре, и Пит Бест на ударных. Вскоре группа The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела здесь массу поклонников. 9 ноября 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн (Brian Epstein). Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в июне 1962 года договорился с компанией Parlophone Records о звукозаписи.

Кто был и остается музами великих музыкантов, смотрите в фотоленте. 


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