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Овальный кабинет Белого дома сквозь годы

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© REUTERS / Jonathan Ernst
Новое убранство Овального кабинета для президента США Джо Байдена, 2021 год.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210125/1031697603.html

Овальный кабинет – рабочий кабинет президента США в Белом доме, был построен в 1909 году во время президентства Уильяма Тафта.

Овальный кабинет находится в западном крыле Белого дома, имеет три больших окна, выходящих на юг, и четыре двери.

Рабочий стол главы государства расположен перед южными окнами. Это 130-летний стол "Резолют" – подарок британской королевы Виктории. Историческая реликвия сделана из обломков одноименного британского корабля. И это, пожалуй, единственное, что остается неизменным в рабочей комнате президента США вот уже более века.

Считается, что следить за обстановкой в кабинете – святая обязанность супруги президента, которая должна тщательно подбирать все детали интерьера офиса номер один.


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