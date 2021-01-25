Овальный кабинет Белого дома сквозь годы

Овальный кабинет – рабочий кабинет президента США в Белом доме, был построен в 1909 году во время президентства Уильяма Тафта.

Овальный кабинет находится в западном крыле Белого дома, имеет три больших окна, выходящих на юг, и четыре двери.

Рабочий стол главы государства расположен перед южными окнами. Это 130-летний стол "Резолют" – подарок британской королевы Виктории. Историческая реликвия сделана из обломков одноименного британского корабля. И это, пожалуй, единственное, что остается неизменным в рабочей комнате президента США вот уже более века.

Считается, что следить за обстановкой в кабинете – святая обязанность супруги президента, которая должна тщательно подбирать все детали интерьера офиса номер один.