Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии

Сильные дожди в Германии и ряде европейских стран привели к наводнению. Подтопленными оказались сотни населенных пунктов, в некоторых южных районах Германии пришлось эвакуировать местное население. Из-за непрекращающихся дождей ситуация не улучшится, к выходным ожидаются новые паводки. Рейн - самая длинная река Германии. Именно здесь Рейн встречает еще несколько своих основных притоков, таких как Неккар, Майн и потом Мозель. Большинство рек Люксембурга и очень небольшая часть рек Бельгии также впадают в Рейн через Мозель.

С XIX века Верхний Рейн претерпел значительные человеческие изменения. Уже немного он был изменен во время римской оккупации. Только после появления таких инженеров, как Иоганн Готфрид Тулла, значительные усилия по модернизации изменили форму реки. Более ранняя работа под руководством Фридриха Великого сопровождалась попытками облегчить судоходство и построить плотины для транспортировки угля. Считается, что Тулла приручил Верхний Рейн. Незадолго до того, как Тулла приступил к работам по расширению и спрямлению реки, сильные наводнения привели к значительным человеческим жертвам.

Долина Рейна расположилась между Вестервальдом и Хунсрюком – двумя крупными горными массивами. Тысячи лет эта местность служила связующим звеном между местными жителями и путниками, чей маршрут пролегал по реке Рейн.

Долина признана одним из самых романтичных мест Германии: едва ли найдется человек, на которого не произведут впечатление извилистые виноградники, средневековые готические замки, маленькие города, словно созданные по мотивам сказок, живописные природные виды.