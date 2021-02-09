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Впервые онлайн: карнавал в Венеции

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© REUTERS / Manuel Silvestri
Люди в карнавальных костюмах в Венеции.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210209/1031803988.html

Традиционный карнавал в Венеции в 2021 году впервые пройдет онлайн. Трансляция карнавала проводится 6-7 и 11-16 февраля.

Организаторы Венецианского карнавала предлагают "стать главным героем мероприятия благодаря виртуальным залам Венецианского карнавала". Мероприятие будет проводиться в комнатах, где развлечения смогут найти дети, подростки, а также люди среднего и старшего возрастов.


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