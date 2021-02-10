США во власти полярного вихря, или "замерзшие в Чикаго"

Нынешняя зима стала для США самой холодной за последние 25 лет. Смотрите завораживающие снежные кадры из Фарго, Чикаго и Нью-Йорка.

Температура воздуха в центральных и западных штатах Америки опустилась до 33 градусов ниже нуля, в некоторых районах прогнозируют ночные заморозки до 50 градусов по Цельсию.

В Чикаго сковало льдом реку и озеро Мичиган, отменены рейсы поездов в городе. Более 2000 авиарейсов отменены на Среднем Западе. Во многих городах закрыты общественные учреждения.

Экстремальные морозы уже стали причиной смерти нескольких человек. Тяжелее всего приходится бездомным.

Ученые считают, что общее потепление на планете может вызывать эпизодические похолодания: из-за преобладания западных ветров в тропосфере и стратосфере умеренных широт арктический холодный воздух поступает далеко на юг.