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Празднование лунного Нового года в мире

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© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
Танцовщица в китайском квартале в Бангкоке накануне наступления Лунного Нового года
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210212/1031821365.html

Более миллиарда человек в Китае и миллионы людей во всем мире празднуют Лунный Новый год 12 февраля.

В ночь с 11 на 12 февраля наступает год Белого металлического Быка — праздник, который отметят несколько миллиардов человек по всему миру.

По легенде, когда Небесный император решил навести порядок с подсчетом времени, Бык заявился к нему первым. Так что именно с него должен был начинаться двенадцатилетний цикл. Однако на голове животного притаилась коварная Крыса, которая в нужный момент оказалась проворнее.

Праздник, который обычно называют "китайский Новый год", только в КНР отмечает более 1,4 миллиарда человек. Хотя, вообще-то, Фестиваль весны масштабно проводят еще и во Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре и других странах Восточной Азии, где живут и по лунному календарю. 


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