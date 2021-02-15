Без карнавала жизнь не та: празднества в Бразилии, несмотря на запрет

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0f/1031835850.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210215/1031836576.html
Традиционный карнавал в Бразилии был намечен в 2021 году с 13 по 16 февраля. Но из-за пандемии коронавируса многолетняя традиция народных гуляний была запрещена.
Сроки проведения фантастического шествия в Бразилии ежегодно меняются, так как рассчитываются по церковному календарю на основе движения Луны и Солнца.
Карнавальное воскресенье приходится на дату ровно за семь недель до наступления Пасхи или первого осеннего (для Южного полушария) полнолуния. Длится праздник четыре дня, с субботы до вторника. На время карнавала деловая жизнь в стране замирает.