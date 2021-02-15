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Без карнавала жизнь не та: празднества в Бразилии, несмотря на запрет

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© REUTERS / Pilar Olivares
Бразильский карнавал - событие общенационального масштаба, но из-за пандемии коронавируса в этом году праздник запретили.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210215/1031836576.html

Традиционный карнавал в Бразилии был намечен в 2021 году с 13 по 16 февраля. Но из-за пандемии коронавируса многолетняя традиция народных гуляний была запрещена.

Сроки проведения фантастического шествия в Бразилии ежегодно меняются, так как рассчитываются по церковному календарю на основе движения Луны и Солнца.

Карнавальное воскресенье приходится на дату ровно за семь недель до наступления Пасхи или первого осеннего (для Южного полушария) полнолуния. Длится праздник четыре дня, с субботы до вторника. На время карнавала деловая жизнь в стране замирает.


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