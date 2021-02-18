Пока все спят: чудеса природы в ночном небе

Красоту заката воспел в своем известном стихотворении абхазский поэт Таиф Аджба. Какие бывают закаты в разных уголках мира, смотрите в нашей фотоленте.
Снежные пейзажи в это время года не редкость во многих странах. Правда, иногда количество снежных осадков бьет все рекорды.
Традиционный карнавал в Бразилии был намечен в 2021 году с 13 по 16 февраля. Но из-за пандемии коронавируса многолетняя традиция народных гуляний была запрещена.
Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности.
Празднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в мире
Учения прошли на полигонах Цабал, Нагвалоу и Гудаута в Абхазии, а также на полигоне Майкопский в Республике Адыгее.
Выборы в органы местного самоуправления Абхазии пройдут 11 апреля 2021 года. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания.
Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в 1975 году.
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