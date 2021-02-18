12:04 18 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.77
  • EUR89.08
Поиск
Фото

Пока все спят: чудеса природы в ночном небе

Получить короткую ссылку
1 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Victoria Jones / PA
Женщина во время занятия йогой в Лондоне
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/11/1031857591.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210218/1031858679.html

Красоту заката воспел в своем известном стихотворении абхазский поэт Таиф Аджба. Какие бывают закаты в разных уголках мира, смотрите в нашей фотоленте.


Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 15:25 16.02.2021
    15:25 16.02.2021

    Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран

    Снежные пейзажи в это время года не редкость во многих странах. Правда, иногда количество снежных осадков бьет все рекорды.

    620
    13
  • Последнее обновление: 11:58 15.02.2021
    11:58 15.02.2021

    Без карнавала жизнь не та: празднества в Бразилии, несмотря на запрет

    Традиционный карнавал в Бразилии был намечен в 2021 году с 13 по 16 февраля. Но из-за пандемии коронавируса многолетняя традиция народных гуляний была запрещена.

    76
    11
  • Последнее обновление: 16:03 13.02.2021
    16:03 13.02.2021

    Рекордный снегопад в Москве

    Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности.

    234
    9
  • Последнее обновление: 12:10 12.02.2021
    12:10 12.02.2021

    Празднование лунного Нового года в мире

    Празднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в мире

    76
    18

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пока все спят: чудеса природы в ночном небе
"Снега — по самый козырек дома": видео с Сахалина, где бушует циклон
График выплат российских пенсий в Абхазии: февраль


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться