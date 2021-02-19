"Глазастый" марсоход NASA высадился и уже шлет первые снимки

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Его главная задача не только собрать образцы породы и грунта, но и популяризировать изучение Красной планеты.

Он будет смотреть на Марсе в 23 камеры, во все глаза, рассказал российский эксперт, руководитель Института космической политики Иван Моисеев. У марсохода разные камеры с разным смещением, разным фокусным расстоянием. Это очень мощная оптическая система, позволяющая отправлять на Землю фотографии и панорамы, вести "визуально красивые" передачи высокого качества.

Путь Perseverance к Марсу занял более шести месяцев. Ракета-носитель Atlas V с планетоходом стартовала 30 июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Марсоход вошел в атмосферу Марса на скорости около 19 тыс. км/ч. Перед этим планово отделился его маршевый двигатель.

Посадка нового американского аппарата была самой сложной частью миссии. По новой системе станция могла следить за поверхностью и поправлять свою траекторию в случае обнаружения препятствий, например, камней.

Для снижения скорости движения Perseverance раскрылся парашют, далее отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах. Сотрудники NASA назвали посадку успешной.