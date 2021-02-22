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Взять дом с собой: перемещение 139-летнего Викторианского дома в Сан-Франциско

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© REUTERS / Brittany Hosea-Small
Перемещение 139-летнего Викторианского дома в Сан-Франциско.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/16/1031883003.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210222/1031883606.html

В США 139-летний Викторианский дом перевезли на новый адрес. Для этого пришлось подпилить деревья на улицах, переставить дорожные знаки и изменить парковочные места.

Большое зеленое здание 1882 года погрузили на гигантский прицеп и с помощью грузовика перевезли на шесть кварталов. Сотни горожан наблюдали за необычным действием.

Чтобы получить разрешение на перевозку дома, владелец договорился с 15 городскими агентствами и заплатил почти полмиллиона долларов.

Это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где ранее подобные истории не были редкостью.


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Взять дом с собой: перемещение 139-летнего Викторианского дома в Сан-Франциско
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