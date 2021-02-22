Взять дом с собой: перемещение 139-летнего Викторианского дома в Сан-Франциско

В США 139-летний Викторианский дом перевезли на новый адрес. Для этого пришлось подпилить деревья на улицах, переставить дорожные знаки и изменить парковочные места.

Большое зеленое здание 1882 года погрузили на гигантский прицеп и с помощью грузовика перевезли на шесть кварталов. Сотни горожан наблюдали за необычным действием.

Чтобы получить разрешение на перевозку дома, владелец договорился с 15 городскими агентствами и заплатил почти полмиллиона долларов.

Это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где ранее подобные истории не были редкостью.