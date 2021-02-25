Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки

Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю не только звуки с поверхности Марса, но и уникальные фото красной планеты.

Космическое агентство NASA обнародовало несколько фото и видео, которые записали камеры марсохода Perseverance по время посадки на Красную планету. Также появились первые записи с его микрофона.

Исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года.

Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.