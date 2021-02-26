Жизнь в карантинных отелях в Великобритании

В Великобритании выявлено свыше четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, локдаун продлен до апреля, авиасообщение с королевством приостановили многие страны.

Все ограничения в Англии, введенные в связи с пандемией, могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации, объявил, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Первый этап снятия ограничений начнется 8 марта с открытия школ и разрешения на встречи под открытым небом с одним посторонним человеком.

12 апреля смогут открыться непродовольственные магазины, террасы ресторанов в Англии, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки.

17 мая, возможно, смогут распахнуть свои двери пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, а семьям разрешат встречаться в помещении.

Для каждого этапа ослабления ограничений необходимо будет соблюдение четырех условий: успешное продолжение программы вакцинации, наличие свидетельств того, что вакцинация влечет за собой сокращение числа госпитализаций и смертей среди вакцинированных, уровень распространения вируса не должен создавать риск роста числа госпитализаций, а новые штаммы COVID-19 не должны значительно повышать риск для населения.

Между этапами должно проходить не менее четырех недель, и перед каждым из них будет производиться оценка ситуации, так что озвученные даты означают самые ранние сроки, когда подобные смягчения могут произойти.