Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели

В Сан-Франциско грузовик перевозит 139-летний викторианский особняк на новый адрес, в Италии все еще извергается Этна, а в Баку снегопад - чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
В Кении нашествие саранчи, земляне пристально следят за тем, как марсоход Perseverance Mars Rover "покоряет" Марс - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.
В Сан-Франциско грузовик перевозит 139-летний викторианский особняк на новый адрес, в Италии все еще извергается Этна, а в Баку снегопад - чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
В Великобритании выявлено свыше четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, локдаун продлен до апреля, авиасообщение с королевством приостановили многие страны.
Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю не только звуки с поверхности Марса, но и уникальные фото красной планеты.
Остров Занзибар в Танзании стал одним из немногих уголков счастья, куда можно буквально сбежать от короновирусной волны.
В США 139-летний Викторианский дом перевезли на новый адрес. Для этого пришлось подпилить деревья на улицах, переставить дорожные знаки и изменить парковочные места.
Глава Абхазской православной церкви, иерей Виссарион (Аплиаа) 20 февраля заявил, что богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви.
Матч с ростовской командой стал четвертой товарищеской игрой национальной сборной Абхазии в рамках учебно-тренировочного сбора.
На асфальтирование дороги от центра Пицунды до республиканской трассы выделили чуть больше 80 миллионов рублей по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik