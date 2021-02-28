Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели

Участники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне. Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в "Твиттере" и в одной песне, размещенной в YouTube.