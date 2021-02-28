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Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели

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© Sputnik / Jordy Boixareu
Участники акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне. Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в "Твиттере" и в одной песне, размещенной в YouTube.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210228/1031913313.html

В Кении нашествие саранчи, земляне пристально следят за тем, как марсоход Perseverance Mars Rover "покоряет" Марс - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.

В Сан-Франциско грузовик перевозит 139-летний викторианский особняк на новый адрес, в Италии все еще извергается Этна, а в Баку снегопад - чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik. 


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