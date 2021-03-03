Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо

Смотрите в фотоленте самые яркие кадры из фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо.
В Кении нашествие саранчи, земляне пристально следят за тем, как марсоход Perseverance Mars Rover "покоряет" Марс - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.
В Великобритании выявлено свыше четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, локдаун продлен до апреля, авиасообщение с королевством приостановили многие страны.
Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю не только звуки с поверхности Марса, но и уникальные фото красной планеты.
Остров Занзибар в Танзании стал одним из немногих уголков счастья, куда можно буквально сбежать от короновирусной волны.
Встреча главы МИД Абхазии Даура Кове и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась в Москве 3 марта.
За прошедший год в России сотрудники полиции пресекли деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных банд.
Выставку организовали Союз художников Абхазии и Государственная национальная картинная галерея при поддержке Министерства культуры республики.
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