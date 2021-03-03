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Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо

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© REUTERS / Alessandro Garofalo
Футболист Златан Ибрагимович и ведущий Амедео Себастьяни на музыкальном фестивале в Сан-Ремо
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/03/1031941299.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210303/1031941906.html

Смотрите в фотоленте самые яркие кадры из фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо.


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