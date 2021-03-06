18:34 06 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Поиск
Фото

Джон Траволта и "Три грации" против коронавируса: COVID-граффити со всего мира

Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1018)
13 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/06/1031961163.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210306/1031961885/Dzhon-Travolta-iTri-gratsii-protiv-koronavirusa--COVID-graffiti-so-vsego-mira.html

11 марта 2020 год ВОЗ объявила эпидемию коронавирусной инфекции пандемией. За год COVID-19 стал частью нашей жизни, повлияв почти на все сферы деятельности человека.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1018)

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Джон Траволта и "Три грации" против коронавируса: COVID-граффити со всего мира
Сто лет назад: революция и Абхазия
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться