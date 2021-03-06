Джон Траволта и "Три грации" против коронавируса: COVID-граффити со всего мира

11 марта 2020 год ВОЗ объявила эпидемию коронавирусной инфекции пандемией. За год COVID-19 стал частью нашей жизни, повлияв почти на все сферы деятельности человека.
14 мая 2015 года первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба исполнилось бы 70 лет. 14 мая 2015 года первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба исполнилось бы 70 лет.
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В Кении нашествие саранчи, земляне пристально следят за тем, как марсоход Perseverance Mars Rover "покоряет" Марс - самые яркие фото недели, смотрите в фотоленте Sputnik.
В Великобритании выявлено свыше четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, локдаун продлен до апреля, авиасообщение с королевством приостановили многие страны.
Командир отряда "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта.
Решение об облете территории было принято из-за того, что местность, по которой проходит воздушная линия, труднодоступна.
Национальная студенческая футбольная лига России была создана в 2011 году при содействии Российского футбольного союза в целях развития спорта среди молодежи и выявления перспективных футболистов для участия в Универсиадах и других международных турнирах.
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