Джон Траволта и "Три грации" против коронавируса: COVID-граффити со всего мира

Решение об облете территории было принято из-за того, что местность, по которой проходит воздушная линия, труднодоступна.

Национальная студенческая футбольная лига России была создана в 2011 году при содействии Российского футбольного союза в целях развития спорта среди молодежи и выявления перспективных футболистов для участия в Универсиадах и других международных турнирах.