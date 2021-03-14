Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки

7 апреля 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 1 марта 2019 года опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.