19:25 16 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.96
  • EUR86.99
Поиск
Фото

Кожа для андроида: во Владивостоке показали человекоподобных роботов

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Yuri Maltsev
Сотрудник Центра работает над головой робота-гуманоида.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/10/1032024075.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210316/1032024855.html

Компания Promobot открыла центр производства и разработки человекоподобных роботов, а также лабораторию по разработке искусственной кожи во Владивостоке.

Российский производитель роботов Promobot открыл офис, лабораторию и R&D-подразделение во Владивостоке, где намерен создать гиперреалистичную искусственную кожу, сообщили РИА Новости в компании.

Это уже второй офис компании в России, и четвертый — в мире. Новое подразделение сфокусировано на разработках искусственной кожи и 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства человекоподобных роботов. Также в центре будет представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле и других местах. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.


Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 20:12 14.03.2021
    20:12 14.03.2021

    Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки

    7 апреля 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

    85
    15
  • Последнее обновление: 18:45 13.03.2021
    18:45 13.03.2021

    Проводы зимы: масленица на набережной Сухума

    Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, при поддержке Посольства России в Абхазии и Россотрудничества организовали праздник Масленицы на набережной Махаджиров в Сухуме.

    662
    9
  • Последнее обновление: 18:33 11.03.2021
    18:33 11.03.2021

    Годовщина трагедии на "Фукусиме"

    11 марта 2011 года на провинцию Фукусима в Японии обрушилось девятибалльное землетрясение, а следом пришло цунами, которое смыло прибрежные города и поселки.

    113
    12
  • Последнее обновление: 13:19 11.03.2021
    13:19 11.03.2021

    "Телефон без барышень и проклятий": ретро-взгляд на средства связи

    Смотрите фотоленту в честь 145-летия изобретения телефона.

    62
    15

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
Охранник спас малыша на эскалаторе
График выплат российских пенсий в Абхазии: март


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться