Кожа для андроида: во Владивостоке показали человекоподобных роботов

Компания Promobot открыла центр производства и разработки человекоподобных роботов, а также лабораторию по разработке искусственной кожи во Владивостоке.

Российский производитель роботов Promobot открыл офис, лабораторию и R&D-подразделение во Владивостоке, где намерен создать гиперреалистичную искусственную кожу, сообщили РИА Новости в компании.

Это уже второй офис компании в России, и четвертый — в мире. Новое подразделение сфокусировано на разработках искусственной кожи и 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства человекоподобных роботов. Также в центре будет представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле и других местах. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.