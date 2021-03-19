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"Проснулся утром – убери свою планету": как люди помогают Земле

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© AP Photo / Awang Zhaxi/Xinhua
Уборка мусора на северном склоне горы Джомолунгма в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/13/1032049559.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210319/1032050436.html

Проблема мусора - одна из глобальных на Земле, вместе с развитием экономики и техники деятельность человека приводит к парниковыми газам и загрязнению океана.

Смотрите в фотоленте, как неравнодушные жители планеты следят за чистотой нашего общего дома.

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