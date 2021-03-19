"Проснулся утром – убери свою планету": как люди помогают Земле

Смотрите в фотоленте, как неравнодушные жители планеты следят за чистотой нашего общего дома.
Проблема мусора - одна из глобальных на Земле, вместе с развитием экономики и техники деятельность человека приводит к парниковыми газам и загрязнению океана.
Смотрите в фотоленте, как неравнодушные жители планеты следят за чистотой нашего общего дома.
Компания Promobot открыла центр производства и разработки человекоподобных роботов, а также лабораторию по разработке искусственной кожи во Владивостоке.
7 апреля 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, при поддержке Посольства России в Абхазии и Россотрудничества организовали праздник Масленицы на набережной Махаджиров в Сухуме.
11 марта 2011 года на провинцию Фукусима в Японии обрушилось девятибалльное землетрясение, а следом пришло цунами, которое смыло прибрежные города и поселки.
Общее число выявленных за все время заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 13207. Выздоровели 12650 человек. Зарегистрировано 208 летальных случаев.
В 2015 году в Абхазии был принят закон "Об особых экономических зонах", а в декабре 2016 года была создана первая особая экономическая зона "Амра" в Галском районе, в 2018 вторая - "Скурча". Но до сих пор на территории этих зон нет ожидаемого всплеска инвестирования.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Северо-атлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik