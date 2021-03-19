"Проснулся утром – убери свою планету": как люди помогают Земле

Общее число выявленных за все время заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 13207. Выздоровели 12650 человек. Зарегистрировано 208 летальных случаев.

В 2015 году в Абхазии был принят закон "Об особых экономических зонах", а в декабре 2016 года была создана первая особая экономическая зона "Амра" в Галском районе, в 2018 вторая - "Скурча". Но до сих пор на территории этих зон нет ожидаемого всплеска инвестирования.