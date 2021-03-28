Подсветки нет: мировая акция "Час Земли"

"Час Земли" — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы, которая проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта.

Во время акции гасят подсветку самых известных зданий и памятников во всем мире.

В России акция "Час Земли" проводится WWF России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и департамента природопользования правительства Москвы.

Целью "Часа Земли" является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем.

Так, они посвящались ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных.

Тема российского "Часа Земли — 2021" — открытость экологической информации. Лозунг — "#откройся".

Впервые акцию провели по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. Уже на следующий год к акции присоединились 35 стран мира.