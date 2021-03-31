Весна в Нью-Йорке: модные тенденции 2021 года

Нью-йоркские показы мод и онлайн-презентации на весну-лето 2021 года завершились, но не менее интересен стрит-стайл этого города - одного из центров мировой индустрии моды.

В этом сезоне дизайнеры предлагают нам много удобных и практичных вещей, идеально подходящих для домашнего времяпрепровождения. Это могут быть и уютные пижамы для выхода и актуальные спортивные костюмы.

Далеко позади остались времена, когда к спортивным брюкам на выход многие относились как к чему-то безвкусному. Появилось даже название этому явлению "спорт-шик".

А как одеваются обычные люди, жители мегаполиса на каждый день, что их привлекает на витринах модных магазинов, смотрите в нашей фотоленте.