Весна в Нью-Йорке: модные тенденции 2021 года

В этом сезоне дизайнеры предлагают нам много удобных и практичных вещей, идеально подходящих для домашнего времяпрепровождения. Это могут быть и уютные пижамы для выхода и актуальные спортивные костюмы.
Далеко позади остались времена, когда к спортивным брюкам на выход многие относились как к чему-то безвкусному. Появилось даже название этому явлению "спорт-шик".
А как одеваются обычные люди, жители мегаполиса на каждый день, что их привлекает на витринах модных магазинов, смотрите в нашей фотоленте.