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Сумрак, огни и фантастика: спектакль "Соляриc" в РУСДРАМе

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В РУСДРАМе состоялась третья премьера спектакля со дня отмены ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210403/1032147518/Sumrak-ogni-i-fantastika-spektakl-Solyaric-v-RUSDRAMe-.html

Предпремьерный показ спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема прошел в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в пятницу 2 апреля.

После того, как в Абхазии отменили запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в середине февраля, на сцене РУСДРАМА состоялось уже две премьеры. В пятницу 2 апреля в театре состоялся пресс-показ спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема.

В постановке два исполнителя главной роли – действующий Крис Кельвин, в исполнении Эмиля Петрова и рефлексирующий Другой Крис, которого играет Саид Лазба. Также в спектакле два состава исполнительниц роли Хари – актрисы Мадлена Барциц и Ирина Делба.

Режиссером-постановщиком спектакля стал Артем Устинов - один из самых востребованных молодых режиссеров России, выпускник ГИТИСа, в 2020 году он удостоился сразу нескольких номинаций престижной театральной премии "Золотая маска".

В спектакле звучит авторская музыка, написанная специально для "Соляриса" композитором Анастасией Дружининой. Режиссер ставил задачу написать музыку трех категорий: звуки земли, звуки неба и любовная история. В 2021 году исполняется 60 лет со дня первой публикации романа "Солярис".

Подробнее об этом читайте здесь:

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Сумрак, огни и фантастика: спектакль "Соляриc" в РУСДРАМе
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