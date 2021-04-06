Президент в объективе Sputnik: Аслану Бжания 58 лет

Президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает свой 58-й день рождения. В архиве Sputnik оказалось много кадров с главой государства - смотрите в фотоленте.

Аслан Бжания – пятый по счету президент Абхазии. Он родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. После окончания сельской школы он поступил во Фрунзенский политехнический институт на специальность инженер-строитель. В 1982 году он перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который окончил в 1985 году.

В 1991 году Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР и с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. С 1999 по 2008 годы занимался коммерческой деятельностью в России.

В абхазской политике Аслан Бжания давно. С 2010 по 2014 годы он был председателем Службы госбезопасности Абхазии. С 2017 по 2020 год - депутат VI созыва Народного Собрания Абхазии.

В 2014 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента, но не одержал победу, после чего был отправлен в отставку с должности председателя Службы госбезопасности и возглавил оппозицию.

В январе 2020 года после протестных акций в столице Абхазии действующий на тот момент глава государства Рауль Хаджимба ушел в отставку. На март 2020 года были назначены повторные выборы, в которых одержал победу Аслан Бжания.

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