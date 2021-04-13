Старт священного месяца Рамадан в разных странах

Рамадан — это месяц обязательного для мусульман поста, один из пяти столпов ислама, который надлежит проводить в молитве, добрых мыслях, заниматься благотворительностью.

Священный для мусульман месяц Рамадан начался во всем мусульманском мире. Он продлится с 13 апреля до 12 мая.

В это время стараются делать благие дела, подавать милостыню, а также придерживаются строгого поста, чтобы продемонстрировать силу веры и смирение. Есть и пить в это время можно только в темное время суток - после захода солнца и до наступления рассвета.

Мусульмане Абхазии встретили начало священного месяца Рамадан с заходом солнца 12 апреля.

Начало месяца в разных странах начинается в различное время, и определяется это время только накануне.