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Старт священного месяца Рамадан в разных странах

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© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
Мусульмане молятся накануне старта священного месяца Рамадан в Индонезии.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210413/1032212441.html

Рамадан — это месяц обязательного для мусульман поста, один из пяти столпов ислама, который надлежит проводить в молитве, добрых мыслях, заниматься благотворительностью.

Священный для мусульман месяц Рамадан начался во всем мусульманском мире. Он продлится с 13 апреля до 12 мая.

В это время стараются делать благие дела, подавать милостыню, а также придерживаются строгого поста, чтобы продемонстрировать силу веры и смирение. Есть и пить в это время можно только в темное время суток - после захода солнца и до наступления рассвета.

Мусульмане Абхазии встретили начало священного месяца Рамадан с заходом солнца 12 апреля.

Начало месяца в разных странах начинается в различное время, и определяется это время только накануне.

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